Bei einer Stadtführung mit Kerstin Schulze lernten sogar Einheimische noch jede Menge Wissenswertes dazu. Sogar Überreste der früheren Burg sind noch heute vorhanden.

Kerstin Schulze (links) erklärte den Interessierten während der Stadtführung viel Geschichtsträchtiges über Klötze.

Klötze. - Dass Apfelsaft und Weine aus der früheren Klötzer Kellerei beim Untergang des britischen Passagierdampfers Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 mit an Bord waren, wissen vermutlich die wenigsten Einheimischen. Doch nicht nur dieses Weltereignis steht in den Klötzer Geschichtsbüchern. Auch dass es im 14. Jahrhundert eine Sumpfburg im Stadtkern zwischen der Wall- und Burgstraße gab, ist aufgeschrieben. Diese und andere Informationen hatte Kerstin Schulze bei einer Führung durch Klötze parat. Das Angebot war ein besonderes, weil es nach der Premiere zum 170-jährigen Jubiläum des Stadtrechts im Mai eine große Nachfrage gab.