Magdeburg - Sonne, Wind und gute Laune - mit der Volksstimme feierten am Sonnabend (23. September 2023) in Magdeburg mehrere Tausende Leser das traditionelle Drachenfest. Zum 32. Mal hatte die Zeitung auf die große Wiese des Bördegartens zwischen den Stadtteilen Neustädter See und Neu-Olvenstedt eingeladen. Bei freiem Eintritt gab es Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

32. Drachenfest der Volksstimme. Rainer Schweingel

Steps Dance Center und Cheerleader

Der Wettergott stand wieder einmal auf der Seite der Magdeburger Drachenfreunde. Pünktlich um 13 Uhr schickte er eine steife Brise Wind aus West sowie ab und zu ein paar Sonnenstrahlen von oben in Richtung Festgelände. Dafür blieben die Regentropfen, dort wo sie am Sonnabend am besten aufgehoben waren: in den Wolken.

32. Drachenfest der Volksstimme: Das Volksstimme-Maskottchen Vobi unterwegs auf dem Festgelände. Rainer Schweingel

So konnte auch Familie Müller aus Magdeburg ihren mitgebrachten Drachen ausgiebig testen. Papa Steven, Mutter Franziska und die beiden Kinder Emilie (3) und Leon (8) gaben sich jedenfalls alle Mühe, das Fluggerät in den Himmel starten zu lassen - und es gelang. „Das Drachenfest ist ein tolle Sache und ein schönes Angebot für die ganze Familie“, waren sich alle einig. Kriechtunnel und Hüpfburg gehörten für die Kinder zu den Höhepunkten.

32. Drachenfest der Volksstimme. Drachensteigen wird geübt. Rainer Schweingel

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Ähnlich sah es auch Janine Hempfler. Mit Mia (10) und Melina (10) versuchte sie sich ebenfalls am Drachensteigen, um dann in das Festgetümmel einzutauchen. „Es ist sehr schön hier. Wir haben unseren Spaß“, erklärte Janine Hempfler, während die Kinder zustimmend nicken.

32. Drachenfest der Volksstimme : Beliebtes Fotomotiv: die Zeitungsente. Rainer Schweingel

Unterdessen herrschte an den Ständen großer Andrang. Am Volksstimme-Glücksrad und beim Schminken mussten die Besucher schon etwas Zeit mitbringen. Die Belohnung in Form von tollen Masken oder Gewinnen ließ die paar Minuten schnell vergessen. Zumal auch von den Ständen aus das abwechslungsreiche Bühnenprogramm gut verfolgt werden konnte.

32. Drachenfest der Volksstimme. Rainer Schweingel

Die Cheerleader vom MSV 90 aus Magdeburg sorgten dort für den ersten stimmungsvollen Höhepunkt. In einer mitreißenden Show zeigten sie ebenso wie wenig später die Jungs und Mädchen vom Steps Dance Center, wie viel Spaß sie in ihrer Freizeit bei Tanz, Akrobatik und Show haben.

Musikclown sorgt für Stimmung

Spaß verbreitete auch Musikclown Riesibisi und lud die Zuschauer zum Mitsingen ein. Die Zaubershow mit Jamie und Julien ließ ebenso wie die Hundeshow von Jutta Gaßmann staunende Augen zurück.

Nach vier Stunden Drachenparty war es dann langsam auch Zeit, den Streifenwagen der Polizisten Friedhelm Harter und Diana Seidler wieder in den Dienst zurückzuführen. Auf dem Drachenfest gehörte das blau-weiße Spezialfahrzeug nämlich samt der Erklärungen der beiden Kontaktbereichsbeamten zu den am meisten besuchten Angeboten - denn wann kann man schon mal freiwillig in einem Polizeiauto sitzen und sich in Ruhe alles anschauen?

32. Drachenfest der Volksstimme: Musikclown Riesibisi in Aktion. Rainer Schweingel

Modellbahnen aus Thale

32. Drachenfest der Volksstimme: Modellbahnen aus Thale werden bestaunt Rainer Schweingel

Viel zu bestaunen gab es auch bei den Modellbahnfreunden aus Thale gleich neben der Sportjugend, während die Kreativen in der Drachenbauwerkstatt schnell noch selbst ein Fluggerät bastelten oder sich andere bei den „Frohnanza“-Alpakas Streicheinheiten abholten. Dann war es auch schon rum - das 32. Volksstimme-Drachenfest mit Sonne, Wind und guter Laune sowie tanzenden Drachen am Magdeburger Himmel.