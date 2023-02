Blick von oben auf den neuen Gästeparkplatz an der MDCC-Arena (im Bild vorn links). Am Sonnabend, wenn der 1. FC Magdeburg den FC St. Pauli empfängt, soll er für Gästefans geöffnet werden. Heimfans dürften Probleme bekommen, da die Parkplätze an der Getec-Arena nicht zur Verfügung stehen.

Cracau - Musical in der Getec-Arena, Fußball schräg gegenüber in der MDCC-Arena, die Messe Gartenträume in den Hallen an der Tessenowstraße: Am Sonnabend, 18. Februar, ist viel los in der Landeshauptstadt. Doch die Großveranstaltungen, bei denen mit Tausenden Besuchern zu rechnen ist, konzentrieren sich auf einen Bereich – östlich der Elbe. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen dürfte vorprogrammiert sein. Und Parkplätze rar werden.