Magdeburg - „Wir haben ein großes Problem in Magdeburg. Die Stadt und die Region zählen zu den trockensten in Deutschland.“ Jens Winter erinnert sich nur zu gut an das vergangene Jahr. Als Wiesen im Sommer vertrocknet waren und auch manche Bäume nicht überlebten. Weil Regen ausblieb und sie kein Wasser bekamen. Die Plattform, die er an den Start bringen möchte, kann natürlich keine Dürreperioden verhindern. Aber aufzeigen, wo welche Bäume in der Stadt gerade dringend Wasser brauchen. Der Programmierer hofft, die Landeshauptstädter bewegen zu können mitzumachen. Ab dem Frühjahr soll es heißen: Magdeburg gießt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.