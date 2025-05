Der Schalmeienzug Veltheim feiert sein 25-jähriges Bestehen am 24. und 25. Mai mit einem großen Jubiläumsfest auf dem Kirchplatz. Was die Gäste erwartet und warum die Musikkapelle ursprünglich ein Stück DDR-Geschichte ist.

Traditioneller Höhepunkt im Auftrittsjahr der Schalmei ist das Teichfest in Veltheim.

Veltheim. - Veltheim feiert am 24. und 25. Mai den 25. Geburtstag der Schalmeienkapelle auf dem Kirchplatz des Osterwiecker Ortsteils. Vorsitzender Michael Beckurts verrät, welches abwechslungsreiche Programm die Gäste an Musik, Tanzvergnügen und Attraktionen erwartet und warum die Geschichte der Schalmei bis in DDR-Zeiten zurückreicht.