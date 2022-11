Nur in einzelnen Wohnungen eines Plattenbaus brennt am frühen Morgen Licht. Die teils massiv gestiegenen Preise für Gas und Strom bereiten vielen Menschen Sorgen. So müssen sich Verbraucher auch in Magdeburg zum Beispiel auf eine Verdopplung der Strompreise einrichten. Die geplante Strompreisbremse soll den Anstieg dämpfen – ähnlich wie beim Gas.

Foto: dpa