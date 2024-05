Ekelige Tretminen Hundekot-Ärger in Magdeburg: Lassen sich Halter per DNA-Test überführen?

Immer wieder lassen rücksichtslose Hundebesitzer in Magdeburg die Kacke ihrer Vierbeiner achtlos auf Fußwegen oder Wiese liegen. Bürger fordern nun, dass die Übeltäter per DNA-Analyse des Hundekots ermittelt werden. Was die Stadtverwaltung zu dem Vorschlag sagt.