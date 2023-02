Gern hätten die Initiatoren ihre Installation im Bereich des Domplatzes in Magdeburg positioniert. Dies sieht die Verwaltung kritisch. Daher hat der Stadtrat jetzt nur noch die Suche nach einem geeigneten Standort beschlossen. Denkbar wäre die nördliche Altstadt. Hier ein Blick durch den Breiten Weg in Richtung Universitätsplatz.

Magdeburg - An dieses reiche kulturelle und geschichtliche Erbe möchte der Verein mit dem „Auge der Geschichte zu Magdeburg“ in Magdeburg erinnern, zum Verweilen auf Sitzbänken einladen, an denen einzelne Wegsteine der Stadtgeschichte zum Beispiel in Stelen verdeutlicht werden, die sich um ein zentrales Element anordnen. Die Installation soll 8 mal 22 Meter messen.