Magdeburg in "Hartz und herzlich": So verteidigt RTL2 die umstrittene TV-Serie

RTL2 sendet derzeit die TV-Doku „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg. Die Sendung ist in der Stadt umstritten. Was Anwohner sagen und wie RTL2 die TV-Serie verteidigt.

Magdeburg - Bei RTL2 sitzt Magdeburg derzeit in der ersten Reihe. Zwei Dokumentationen flimmern dort zur besten Sendezeit über die Mattscheibe. Am 11. Oktober 2022 Uhr hatte „Hartz und herzlich“ mit Protagonisten aus Magdeburg Premiere. Es folgt demnächst die Doku „Mensch Retter“. So verteidigt RTL2 seine umstrittenen Sozialreportagen.