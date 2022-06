Magdeburg ist Ziel der Fahrraddemo „Tour de Verkehrswende“

Mehr als 40 Radfahrer wurden am 30. August 2021 aus Irxleben kommend durch Magdeburg ins Stadtzentrum eskortiert. Am Nachmittag machte die „Tour de Verkehrswende“ der Initiative „Changing Cities“ in Magdeburg Station. Unter anderem kamen die Radfahrer, deren Ziel aus Essen kommend in insgesamt 13 Etappen Berlin ist, mit der Initiative „Radkultur MD“ und mit den „Oldies for Future“ ins Gespräch.