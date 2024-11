Es hat lange gedauert, bis die Stadt Magdeburg einen Haushaltsentwurf vorlegen konnte. Am Dienstag war es soweit. Was die Oberbürgermeisterin präsentierte, zeigt das Dilemma auf.

Magdeburg ist zum Sparen verdammt: So groß ist die Finanzkrise

Magdeburg. - Das Millionenloch wird nicht kleiner, noch immer steckt Magdeburg in einer finanziellen Krise, die Haushaltssperre hält an. Dennoch hat Oberbürgermeisterin Simone Borris am Dienstag, 12. November, einen Haushaltsentwurf für 2025 vorgestellt. Und dieser hält einige Überraschungen bereit.