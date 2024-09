Mehr als dreimal so viel wie ursprünglich geplant wird das Programm zur Verwaltung der kommunalen Mitarbeiter Magdeburgs pro Jahr verschlingen.

Magdeburg. - Eigentlich wollte die Stadt Magdeburg ja nur 300.000 Euro pro Jahr für ihre neue, integrierte Personalsoftware bezahlen. Doch das wird bei weitem nicht reichen. 906.000 Euro muss die pro Jahr nun berappen – das ist mehr als Dreifache. Und das in den Zeiten einer Haushaltssperre und angesichts wohl auch in Zukunft knapper Kassen Jahr für Jahr. Beschlossen hat diesen Batzen nicht einmal der Stadtrat – vielmehr hat dessen Finanzausschuss den Vorschlag aus der Magdeburger Stadtverwaltung ohne großen Widerstand einstimmig mit acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung durchgewunken. Was ist der Grund dafür?