Magdeburg sieht sich mit zunehmenden Beschwerden über Müll und Hundekot konfrontiert. Besonders betroffen sind Radwege und Grünanlagen in der Elbstadt. Die Linken-Fraktion im Stadtrat fordert wirksamere Technik zur Beseitigung von Glasscherben.

Linksfraktion fordert Maßnahmen für mehr Sauberkeit in Magdeburg

Man muss nicht lange suchen, um Müllsünden aufzuspüren: In der Arndtstraße in Magdeburg hat jemand Chipstüten auf einem Stromkasten hinterlassen.

Magdeburg. - Giesela Bierwirth ärgert sich regelmäßig. Zigarettenkippen „gerade an den Haltestellen“, am Boden zersplitterte Flaschen, das beobachte sie beinahe täglich bei ihrem Weg durch die Altstadt, wo die über 80-Jährige schon seit fast drei Jahrzehnten wohnt. „Die Leute müssten noch mehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihren Abfall nicht einfach irgendwo hinwerfen können“, fordert sie am Lesertelefon.