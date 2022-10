Magdeburg-Neustadt: Gibt es ein Müllproblem auf dem Polarspielplatz?

Gibt es ein Müllproblem auf dem Polarspielplatz in Magdeburg-Neustadt? Die AfD sagt ja, die Stadtverwaltung sieht das nicht so.

Der Polarspielplatz in Magdeburg-Neustadt.

Magdeburg - Der Polarspielplatz in Magdeburg-Neustadt spielt derzeit eine Rolle im Stadtrat. Von „unhaltbaren Zuständen“ ist die Rede in einer AfD-Anfrage an die Stadtverwaltung. Glasscherben im Sand würden eine große Verletzungsgefahr bergen, heißt es darin unter anderem.