Lichterwelt, Gedenktafeln und Co.: Was eine Magdeburger Arbeitsgruppe im nächsten Jahr plant

Magdeburg - Was wurde erreicht? Und was steht im neuen Jahr 2023 an? Diese Fragen stellten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Alt-Olvenstedt. Bei Glühwein, Bratwurst und Stollen kamen sie zusammen, um das Jahr zu reflektieren und Pläne für 2023 zu schmieden.