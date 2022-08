Magdeburg-Pechau: Wie ein Sportverein dem Hochwasser trotzt

Seit 60 Jahren wirkt der Sportverein Pechau mit vielfältigen Aktivitäten in den Ort hinein. Das wurde gerade mit einem Festakt auf dem Reitplatz gewürdigt.

Magdeburg - Als das Jahrhunderthochwasser 2013 gegen den Deich an der Ehle-Umflut drückte und die Sorge um dessen Durchbruch mit dem steigenden Pegel immer größer wurde, da waren die Sportstätten in Pechau bereits hinüber. Durch das Drängwasser stand der Sandplatz für die Dressur direkt am Kanal schon unter Wasser.