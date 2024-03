Ein Wahrzeichen der Moderne aus der Bauhaus-Zeit in Magdeburg ist marode. Errichtet wurde das Pferdetor am Stadtpark Rotehorn zur Deutschen Theaterausstellung 1927. Es kann jedoch nicht erhalten werden. Welche Pläne es gibt.

Magdeburg. - Als Mitte der 1920er Jahre in Magdeburg die Deutsche Theaterausstellung vorbereitet wurde, standen die Organisatoren unter enormem Druck. Ein Zeichen dafür: Die Ausstellung wurde 1927 mit einem Jahr Verspätung ausgerichtet. Nahe liegt daher: Auf den Baustellen wurde damals rangeklotzt. Das führte dazu, dass sich alle am Bau Beteiligten vom Architekten bis zum Bauarbeiter ranhalten mussten - was auch dazu führte, dass nicht für die Ewigkeit gebaut wurde. Zu erkennen ist dies unter anderem daran, dass heute mit großem Aufwand die Stadthalle saniert werden muss, deren Zustand nicht allein durch die Schäden des Zweiten Weltkriegs schlecht war. Zu erkennen ist dies auch daran, dass das markante Pferdetor neben der Stadthalle in Magdeburg abgerissen werden muss.