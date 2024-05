Magdeburg. - Der Magdeburger Elbauenpark feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Daher suchte das Team rund um den Elbauenpark nach Menschen, die mit der grünen Oase ein besonderes Erlebnis verbindet, das erste Date, der erste Kuss, die Liebe auf den ersten Blick zwischen Jahrtausendturm und Kletterfelsen.

Die Magdeburger Jana und Steffen Zirkel haben eine besondere Geschichte mit dem Elbauenpark und seinem Wahrzeichen dem Jahrtausendturm zu erzählen. Steffen Zirkel machte am 28. Januar 2006 seiner Liebsten hier einen Heiratsantrag.

Das Paar hatte sich auf einer Silvesterparty 2004/2005 in Unna, nahe Dortmund kennengelernt. „Jana wohnte damals in Dortmund und ich besuchte Freunde. Wir feierten auf der gleichen Party. Kurz bevor ich ging, gab ich Jana meine Nummer plus Smiley. Und wegen des Smileys bekam ich tags darauf eine SMS und so begann unsere Geschichte“, erzählt Steffen Zirkel, der 2000 berufsbedingt von Hettstedt nach Magdeburg gezogen war.

Ein unvergesslicher Moment im Magdeburger Elbauenpark

Eine Fernbeziehung: Doch wer sich liebt, den stört die Entfernung nicht. So war es auch bei Jana und Steffen Zirkel, sie waren glücklich und verliebt. Doch irgendwann war das Steffen Zirkel nicht mehr genug – er wollte die Frau seiner Träume heiraten. Und weil ihre Liebe auf Distanz so besonders war, sollte auch der Heiratsantrag außergewöhnlich sein. „Ich beschloss, ihr einen unvergesslichen Antrag zu machen“, so Steffen Zirkel. Da der Jahrtausendturm und insbesondere der Außenaufgang im Winter geschlossen war, holte er sich die Erlaubnis, um ganz oben am Ende des Außenaufganges Vorbereitungen für den Tag aller Tage zu treffen.

„Mit meinem besten Freund befestigte ich ganz viele Rosen und selbst gebastelte Strohherzen sowie Ballons am obersten Geländer und verteilte weitere Herzen am Boden. Das ganze besprühte ich mit Wasser, damit bei der herrschenden Kälte hoffentlich überall romantische Eiskristalle entstehen konnten“, erinnert er sich. Auf dem Weg nach Hause sah er die wundervollen Herzballons auf dem Jahrtausendturm wehen. „Wer die wohl alles noch mitbekommen hat?“, fragt er sich noch heute.

Mit Herzballons und Blumen dekorierte Steffen Zirkel die Aussichtsplattform des Jahrtausendturms. Foto: Steffen Zirkel

Am nächsten Tag wollte sich das Paar mit Freunden im Elbauenpark treffen, doch dort angekommen, sagten die zwei Freunde „ganz plötzlich“ ab. „Meine Liebste war leicht enttäuscht, doch ich schlug ihr vor, auf den Turm zu gehen“, erinnert sich Steffen Zirkel rückblickend. Jana Zirkel war erst mal zurückhaltend, da es verboten war. Doch ein eingeweihter Mitarbeiter erlaubte ihnen den Rundgang.

Jahrtausendturm: Ein besonderer Ort

Als Jana Zirkel dann die Ballons entdeckte, habe sie nicht daran gedacht, dass das für sie wäre. „Sie erschrak und wollte schnell, dass wir wieder runtergehen, da jemand etwas vorbereitet hatte. Doch da kniete ich schon hinter ihr und sagte ihr, wie sehr ich sie liebe und mit ihr zusammen bin. ,Schau dich um, ich lege dir Magdeburg zu Füßen. Willst du mich heiraten?’ fragte ich sie“, so Steffen Zirkel. Jana Zirkel hatte Tränen in den Augen und fiel ihrem Mann in den Arm und sagte „Ja!“.

„Wir genossen unseren Moment, ganz allein auf dem Turm, mit Blick über Magdeburg, mit all der schönen Deko um uns herum, die über Nacht noch mit weißem Reif überzogenen war und mit all den gefrorenen Wassertropfen nun im Sonnenlicht nur so funkelte. Alle Ballons waren unversehrt geblieben. Ich war so glücklich. Dies war der Startpunkt für eine wundervolle, nicht endende Zeit für uns“, erzählt Steffen Zirkel.

Der Tag, der Ort, der Moment - alles war für die beiden perfekt. Im Juni 2006 heiratete das Paar. „Auch heute noch sind wir sehr glücklich miteinander und immer wieder gerne im Elbauenpark“, erzählen die beiden. Mittlerweile sind sie zu dritt. 2009 wurde ihr Sohn Timo geboren.

Noch immer sind Steffen Zirkel und Jana Zirkel berührt, wenn sie ihre Geschichte erzählen. „Ein besonderer Ort für uns, ein besonderer Ort für Magdeburg – der Elbauenpark“, sagt das Paar.