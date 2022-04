Magdeburg-Rothensee: Schwieriger Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr

Magdeburg - Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee sei ein Einsatz im Jahr 2021 „in den Köpfen geblieben“, sagt der stellvertretende Ortswehrleiter Patrick Walbaum. Der Grund war ein Kellerbrand Ende September in einem Mehrfamilienhaus in der Hugenottenstraße im Stadtteil Neue Neustadt. Der Rauch sei dort so stark gewesen, dass dieser auch in die Wohnungen eindrang und deshalb einige Leute aus Panik aus ihren Fenstern gesprungen seien.