Dieses Schild an der Burchardstraße/Torsten-Lamprecht-Weg in Magdeburg zeigt eine Umleitung über die Anna-Ebert-Brücke an.

Magdeburg - In den kommenden Monaten des Jahres 2023 wird die Rad- und Fußgängerbrücke am Cracauer Wehr (Wasserfallbrücke) in Magdeburg umfassend erneuert. Holzzerstörende Nassfäulepilze nagen am Überbau der viel genutzten Passage über die Alte Elbe.