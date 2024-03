Kultur und Freizeit Warum der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg das Wasser fehlt

Wer derzeit den Elbauenpark in Magdeburg besucht, sieht an der Seebühne Schlamm statt Wasser. Die Veranstaltungsstätte liegt derzeit auf dem Trockenen. Hier werden aktuell Untersuchungen durchgeführt. Was dahinter steckt.