Magdeburger Vereine, Organisationen, Gruppen, Initiativen und Einrichtungen setzen am 18. Januar in stadtweiten Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus.

Magdeburg. - Das Bündnis „Eine Stadt für alle“ hat am Sonnabend zu Aktionen stadtweit eingeladen, um ein Zeichen für Frieden, Menschlichkeit und Toleranz zu setzen. An zahlreichen Plätzen in der Stadt wird für Weltoffenheit, Toleranz und Demokratie geworben.

Kundgebung auf den Willy-Brandt-Platz im Rahmen der Aktionswoche "Eine Stadt für alle". Foto: Michaela Schröder

Künstler des Theaters Magdeburg beteiligen sich mit künstlerischen Aktionen an der Kundgebung gegen Rechts auf dem Bahnhofsvorplatz, um für Toleranz und Miteinander zu werben. Foto: Michaela Schröder

Mit dem Friedenssingen auf dem Alten Markt am Donnerstag begann die Aktionswoche „Eine Stadt für alle“ des Bündnisses Weltoffenes Magdeburg, einem Zusammenschluss vieler Akteurinnen und Akteure, die sich für ein tolerantes und demokratisches Magdeburg einsetzen.

Hervorgegangen ist das Engagement zu „Eine Stadt für alle“ aus der Meile der Demokratie. Diese war ab dem Jahr 2009 organisiert worden, um Aufmärsche von Rechtsextremisten in der Magdeburger Innenstadt an dem markanten Datum – üblicherweise dem ersten Sonnabend nach dem 16. Januar – zu blockieren.

Die Aktionswoche „Eine Stadt für alle“ findet bis 27. Januar statt.

In den vergangenen drei Jahrzehnten gab es immer wieder Bestrebungen von rechten Gruppierungen, das Gedenken an die Opfer und die Erinnerung an die verheerende Kriegsnacht zu vereinnahmen. Jährlich stellt sich die Magdeburger Stadtgesellschaft der Verantwortung, dass der Gedenktag in einem würdigen Rahmen stattfindet.