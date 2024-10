Immer mehr Menschen suchen ihre Wurzeln und verfolgen ihre Familiengeschichte über Generationen zurück. Wer seinen Vorfahren auf die Spur kommen will, findet hier Hilfe.

Magdeburg: So finden Sie Ihre Vorfahren

Verein bietet Ahnenforschung an

Werner Meister mit einer Firmentafel. In der Familiendatenbank wurden auch Magdeburger Unternehmerfamilien erforscht.

Magdeburg. - Nahezu jeder will wissen, woher er stammt und wer seine Vorfahren sind. Ein Magdeburger Verein bietet dabei Hilfe an. Und so kann jeder nach seinen Ahnen suchen.