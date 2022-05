Engagement Magdeburg-Sudenburg: Bürger wollen mit Fest am Bahnhof Nazi-Aufmarsch blockieren

Alljährlich marschieren im Umkreis des 16. Januar Nazi-Gruppen durch Magdeburg. In diesem Frühjahr startete deren Aufzug am Bahnhof Sudenburg. Für das kommende Jahr kündigt sich schon jetzt ein bunter Gegenprotest an.