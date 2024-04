Magdeburg - Hardy Puls ist seit 1. April neuer Geschäftsführer der Weißen Flotte. Der Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH übernehme zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Geschäftsführung der Magdeburger Weiße Flotte GmbH, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit.

Die Weiße Flotte ist ein Tochterunternehmen der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH. Der Aufsichtsrat der MVB habe in seiner jüngsten Sitzung der Personalie zugestimmt, hieß es. Hardy Puls folge damit auf Silke Buschmann, deren Vertrag auf eigenen Wunsch zum 31. März 2024 beendet worden sein soll, hieß es weiter. Puls kündigte an, die Weiße Flotte weiterentwickeln zu wollen.

Auch die Fähren betroffen

Diese Flotte habe nicht nur eine wichtige Bedeutung für den Tourismus entlang der Elbe, sondern auch für die Menschen hier in Magdeburg, besonders mit dem Fährbetrieb der Personenfähren im Stadtgebiet.

Die Weiße Flotte in Magdeburg besteht aus drei Fahrgastschiffen sowie den beiden Fähren in Buckau und Westerhüsen.

Hardy Puls hatte im Februar 2021 die Leitung der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) übernommen. Die Städtische Gesellschaft vermarktet Magdeburg touristisch. Puls gilt als erfahrener Tourismus-Manager und war vor seinem Engagement in Magdeburg beider Kreuzfahrtreederei Aida unter anderen für Marketing und Strategie zuständig.

Vermarktung der Stadt Magdeburg

Darauf folgten Marketing- und Vertriebsverantwortung in internationalen Unternehmen wie dem Fährunternehmen Stena Line und dem Kreuzfahrtanbieter Costa Crociere. Puls hatte sich damals in einem Auswahlverfahren durchgesetzt. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen neben der Weißen Flotte bei der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH sowohl die Marketing- und Kongressabteilung am Domplatz sowie die Tourist-Informationen am Breiten Weg und im Dommuseum Ottonianum.

Die Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH war 1999 zur Vermarktung der Stadt Magdeburg und ihrer touristischen Attraktionen und Einrichtungen in Magdeburg gegründet worden.