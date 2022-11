Magdeburg und die Marke von 10.000 Arbeitslosen

Symbold der Agentur für Arbeit in Magdeburg.

Magdeburg - Eine Krise jagt die andere: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Knappheit. Welche Auswirkungen hat das auf den Arbeitsmarkt in Magdeburg? Rückt die vor und nach den Corona-Lockdowns seit vielen Jahren erstmals wieder unterschrittene Marke von 10.000 arbeitslosen Menschen in Magdeburg weiter in die Ferne oder vermögen es die Unternehmen, den Einschnitten zu widerstehen? Ein Indiz für die derzeitige Lage sind die Zahlen vom Arbeitsmarkt, die die Agentur für Arbeit gestern veröffentlicht hat. Im September jedenfalls lag der Wert noch deutlich über den 10.000.