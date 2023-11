Magdeburg Unfall am Askanischen und Pfälzer Platz: MVB-Linien 2, 4 und 6 fuhren anders

Wegen eines Unfalls am Askanischen Platz in Magdeburg fuhren die Linien 4 und 6 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Dienstagmorgen anders. Auch am Pfälzer Platz kam es zu einem Unfall.