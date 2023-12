Aufgrund der Heimspiele des 1. FC Magdeburgs und des SC Magdeburgs wird es zu Verkehrsbehinderungen in der Landeshauptstadt kommen.

Verkehrs-Chaos in Magdeburg erwartet: Das gilt es zu wissen

In Magdeburg kann es am 16. Dezember aufgrund vom Heimspielen von FCM und SC Magdeburg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Magdeburg/vs - Aufgrund des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf kann es am Samstag, 16. Dezember, ab den Vormittags- bis späten Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen in Magdeburg kommen. Insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich werden davon betroffen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Verkehrsteilnehmer müssen demnach in den genannten Bereichen mit Staus und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen.

Nach Ende der Fußballbegegnung kann sich die Heimreise der Fußballfans mit dem Anreiseverkehr zu dem am Abend stattfindenden Handballspiel des SC Magdeburgs überschneiden. Um trotzdem einen möglichst zügigen Verkehrsfluss zu gewährleisten, wird die Polizei temporär auf die Verkehrsführung einwirken.

Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt.