Magdeburg verteilt Masken an Einschüler

Magdeburg

In der kommunalen Kindertagesstätte „Funkelfix“ am Olvenstedter Grund sind am Mittwoch symbolisch Mund-Nasen-Bedeckungen an die Vorschulkinder übergeben worden. Damit wolle man zum einen auf die Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren hinweisen sowie „die künftigen Erstklässler auf den Schulbesuch vorbereiten“, so Dr. Cornelia Arnold, Leiterin des Jugendamtes der Landeshauptstadt. 2500 kindgerechte Bedeckungen des Mund- und Nasenbereichs sind mit dem Logo der Koordinationsstelle Kinderschutz und Frühe Hilfen Magdeburg (kurz KiMa) angefertigt worden – jeder Junge und jedes Mädchen in den 59 Kindertagesstätten und 35 Tagespflegestellen in Magdeburg, die im Sommer eingeschult werden, soll ein Exemplar erhalten, „denn das Tragen einer Maske ist ab einem Alter von sechs Jahren Pflicht – in der Schule dürfen auch Stoffmasken getragen werden“, wie Cornelia Arnold verwies.

Recht auf besonderen Schutz

Ein Großteil der Bedeckungen wird direkt an die Einrichtungen geliefert. Für Kinder, die zu Hause betreut werden, können Exemplare in der Koordinationsstelle mit Sitz in der Lübecker Straße 32 abgeholt werden.

Das Anliegen sei, jedes Kind mit einem eigenen Mund-Nasen-Schutz auszustatten. Infektionsschutz sei Kinderschutz, so die Leiterin des KiMa-Netzwerkes, Sybille Pfitzner. Gerade die Kinder hätten das Recht auf einen besonderen Schutz. Das Tragen einer Maske dient auch dazu, dass sich Jungen und Mädchen selbstständig vor dem Coronavirus schützen können, so der Hinweis. Außerdem sollen die Erzieher in den Kindereinrichtungen unterstützt werden, dass jedes Kind im Vorschulalter den „schützenden Umgang mit einer Maske lernt“.

Ideen und Anleitung

Im Rahmen der Aktion sind zudem kindgerechte Angebotsideen dazu von der Abteilung „Qualitätssicherung in der Kinderbetreuung“ des Jugendamtes erarbeitet und ein Poster mit einer Anleitung zum richtigen Maskentragen erstellt worden. Spielerisch soll der sichere Gebrauch von den pädagogischen Fachkräften der Kindereinrichtungen (Motto: anlegen, tragen, abnehmen, waschen) vermittelt werden, so die Idee.

Übrigens: Bewohner und Unternehmen haben die Möglichkeit, die Aktion der Landeshauptstadt zu unterstützen und weitere KiMa-Masken mit einer Spende zu finanzieren.