Stadtplanung Magdeburg will sich die Wege an den Salbker Seen sichern

Einige Privatgrundstücke an den Salbker Seen in Magdeburg sollen verkauft werden. Das Stadtplanungsamt erklärt, was es unternehmen will, um sich das Vorkaufsrecht und damit die Möglichkeit der Erschließung des Erholungsraumes und die Anbindung an die Siedlungen zu sichern.