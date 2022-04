Magdeburg will sich mit Ex-Zoochef Perret auf Vergleich einigen

Magdeburg - Der Paukenschlag hallt schon mehr als eineinhalb Jahre nach. Anfang März 2020 setzte die kommunale Zoogesellschaft in Magdeburg ihren langjährigen Chef Kai Perret per fristloser Kündigung vor die Tür – ein wutschnaubender Entscheid samt Hausverbot. Mit der Zustimmung des Stadtrates zu einem Vergleich könnten die bis heute andauernden Auseinandersetzungen zwischen Perret und der Zoo GmbH endlich einen Abschluss finde. Der Stadtrat soll am 7. Oktober 2021 in nichtöffentlicher Sitzung seinen Segen zum zuvor vom Landgericht nahegelegten außergerichtlichen Kompromiss geben. Die Stadtverwaltung empfiehlt dessen Annahme. Ex-Zoochef Perret hat nach Kenntnis der Stadtverwaltung seine Zustimmung bereits erklärt, war am 5. Oktober 2021 aber selbst nicht für eine Stellungnahme zur Sache erreichbar.