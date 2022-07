Magdeburg wirft Rettungsring für Schulsozialarbeiter aus

Magdeburg - Der Stadtrat erachtet Sozialarbeit an jeder Magdeburger Schule als nötig. Doch im März 2022 steht das Gros der 51 besetzten Stellen auf dem Spiel. Das Landesförderprogramm läuft im August aus. Die Stadt will alle Stellen sichern. Zur Not aus eigener Kasse.