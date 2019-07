Die Unfallstelle in Höhe Magdeburg-Zentrum wird beräumt. Foto: M. Strauß

Eine Schwanenfamilie hat auf der Autobahn A 2 bei Magdeburg einen schweren Unfall ausgelöst. Es gab Verletzte.

Magdeburg l Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in Höhe Magdeburg-Zentrum wurden am Montagmorgen (8. Juli 2019) zwei Personen teils schwer verletzt. Auslöser war ein Schwanenvater, der gemeinsam mit seiner Schwänin und den sechs Küken die vielbefahrene Autobahn überqueren wollte. Die Schwanenfamilie schaffte unverletzt alle drei Spuren in Richtung Berlin. Auch die Leitplanken und den Mittelstreiffen der A2 konnte das Federvieh überwinden.

Doch als die Tiere auf der Fahrbahn in Richtung Hannover ankamen, wurde der Schwan von einem Auto erfasst und getötet. Der Rest seiner Familie rannte orientierungslos hin und her. Weitere drei Autos fuhren in die Unfallstelle. Dabei wurden zwei Pkw-Insassen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro.

Erste Hilfe auf der Autobahn

Sofort eilten andere Autofahrer den Unfallopfern zu Hilfe. Unter ihnen auch Christian Zahl. Der Berliner war beim THW tätig und ist in der Lebensrettungsgesellschaft DLRG aktiv. Er wusste, was zu tun war und leistete gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern erste Hilfe: „Ich stand hier auch im Stau und der Verkehr schlengelte sich an der Unfallstelle vorbei. Ich habe gesehen, dass keine Polizei und keine Feuerwehr vor Ort war. Das Unfallopfer war ansprechbar, der Puls war flach. Ich hoffte nur, dass der Rettungswagen bald kommt und da kam auch schon der Hubschrauber."

Thorsten Jonas hatte ebenfalls angehalten, um zu helfen: „Ich habe gehandelt, wie es sich gehört. Ganz normal als Ersthelfer. Und ich habe die Schwäne mit einem Regenschirm von der Fahrbahn gejagt." Damit hatte Jonas verhindert, dass die Tiere in ihrer Panik wieder auf die entgegengesetzte Fahrbahn fliehen. Die überlebenden Schwäne erreichten einen naheliegenden See. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Diesmal mit einer vorbildlichen Rettungsgasse.