Zuwachs im Elefantenhaus: Sweni aus Wuppertal kommt in den Zoo Magdeburg

Die afrikanische Elefantenkuh Sweni zieht von Wuppertal in den Zoo Magdeburg.

Magdeburg. - Die 30 Jahre alte Sweni sitzt quasi schon auf gepackten Koffern. Im Mai soll die Elefantendame von Wuppertal nach Magdeburg umziehen. Damit bezieht sie den erst vor wenigen Wochen freigewordenen Platz des Elefantenbullen Uli, der nun in England lebt. Sweni wurde 1993 im Kruger Nationalpark in Südafrika geboren und kam als Wildfang 1995 in den Zoo Wuppertal.

Aktuell leben im Magdeburger Elefantenhaus der 16-jährige Elefantenbulle Kando und die 42-jährige Elefantenkuh Mwana. Mit dem Einzug der neuen Elefantendame erhofft sich das Zoo-Team Nachwuchs bei den Dickhäutern.

Sweni und Kando sollen in Magdeburg eine Elefanten-Familie gründen

Sollte die Chemie zwischen Kando und Sweni stimmen, könnte das der Beginn des Aufbaus einer Familiengruppe sein und den Zoo Magdeburg als Zuchtstandort etablieren. Die Planungen dafür wurden im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms für afrikanische Elefanten (EEP) vorgenommen.

Bis in Magdeburg das erste Elefantenkalb geboren wird, brauche es jedoch noch etwas Geduld, erklärt Zoosprecherin Regina Jembere. Die lange Tragzeit von 22 Monaten lasse Erwartungen auf einen kleinen Elefanten frühestens für 2027/2028 zu.

Doch das Team ist optimistisch. Denn bei Sweni handelt es sich um eine erfahrene Elefantenkuh. Drei Jungtiere hat sie bereits aufgezogen – ihren letzten Sprössling Tsavo brachte sie im März 2020 zur Welt.

Elefant Sweni bringt 3.322 Kilogramm auf die Waage

Eine imposante Erscheinung, die Kandos Hormone in Wallung bringen könnten, ist Sweni allemal. Sie habe einen schmalen Kopf, kurze dicke Stoßzähne und bringt 3.322 Kilogramm auf die Waage.

Abzuwarten bleibt allerdings, wie Elefantenkuh Mwana auf ihre neue Nebenbuhlerin reagiert. Klar sei jedoch, dass Mwana in Magdeburg bleibt, wie Zoogeschäftsführer Dirk Wilke erklärt. Das Zoo-Team hofft jedenfalls, dass sich die 42-jährige Dickhäuterin, die seit 1983 in Magdeburg lebt, an ihre neue Mitbewohnerin gewöhnt.