Der Elefantenbulle „Uli“ aus dem Magdeburger Zoo ist in einen Zoo bei Bristol in England transportiert worden. Das sind die Gründe.

Der Elefant "Uli" aus Magdeburg in seinem neuen Zoo in der Nähe von Bristol.

Magdeburg - Der Magdeburger Zoo hat den Elefanten-Bullen „Uli“ nach England abgegeben. Das Tier sei auf Empfehlung des EAZA Ex-situ Programms (EEP) für Afrikanische Elefanten nach Warxall in den Noahs Ark Zoo Farm in Großbritannien umgezogen“, informiert Dirk Wilke, Geschäftsführer des Zoo Magdeburg.

Einen Elefanten zu transportieren und der organisatorische Aufwand seien dabei nicht zu unterschätzen gewesen, vor allem nach dem Brexit, erklärte er weiter in einer Pressemitteilung.

Per Container wurde der Elefant am Magdeburger Zoo verladen. Zoo Magdeburg

„Der Transport eines Afrikanischen Elefanten über mehrere Länder hinweg ins ferne Warxall ist administrativ eine Mammutaufgabe und zeitintensiv. Die Vorbereitung und Durchführung dieses Transportes erforderten nicht nur Fachkompetenz und eine Menge Papierkram, sondern auch das nötige Fingerspitzengefühl,“ erklärt Thomas Rolle, Zoologischer Assistent des Zoo Magdeburg, weiter.

Container für Elefanten

Damit am Tag des Transportes alles reibungslos ablaufe, seien im Vorfeld einige Vorbereitungen getroffen worden. Die wichtigste: Das sogenannte Kistentraining. Der Elefant werde trainiert, freiwillig in seinen Transportcontainer zu gehen – der nur für diesen Zweck gebaut worden sei und zehn Tonnen wiege. Dafür werde dort gefüttert und trainiert, bis der Container für den Elefanten zum Alltag gehöre. So sei er auch beim Transport in bekannter Umgebung, hieß es weiter.

Am 19. März 2024 sei es dann so weit gewesen: Uli habe sich in der Kiste freiwillig anketten lassen und habe anschließend vom Tierarzt eine Sedierung erhalten. „Das Kistentraining hat sich bewährt. Besser hätte es nicht laufen können“, so Zootierpfleger Stefan Gluch über den gelungenen Ablauf in der Zoo-Mitteilung. Danach sei die Kiste per Kran auf einen Sattelschlepper verladen worden.

Eingewöhnung in England

Felix Husemann, Tierarzt und Kurator des Zoo Magdeburg habe den Transport medizinisch begleitet. Die beiden Elefantenpfleger Stefan Gluch und Sebastian Christmann seien als wichtige Bezugspersonen und Trainer an Bord gewesen. Sie unterstützten aktuell auch die Kollegen in England bei der Eingewöhnung von Uli.

Route über Niederlande, Belgien und Frankreich

Die Route führte von Deutschland – Niederlande – Belgien – Frankreich über die Fähre in Calais nach Dover in das nordwestliche Wraxall/ Großbritannien.

Am 20. März 2024 sei Elefant Uli an seinem Bestimmungsort Noah’s Ark Zoo Farm wohlbehalten eingetroffen. „Uli wurde freundlich vom Team der Noah’s Ark Zoo Farm begrüßt, er hat gut gefressen und die Nacht ruhig verbracht“, berichtete demnach Stefan Gluch aus Bristol.

Wissenschaftliche Begleitung

Die dortige Elefantenanlage sei etwa vier Mal so groß wie in Magdeburg. Uli bewohne die Anlage mit drei weiteren Artgenossen. Er habe bereits Kontakt zu seinen Mitbewohnern aufgenommen.

Wie bei den vorangegangenen Elefantentransporten, erfolge auch bei Uli eine wissenschaftliche Begleitung des Transportes, hieß es weiter.

Welche Veränderungen es im Magdeburger Elefantenhaus gibt, darüber will der Zoo Magdeburg in den nächsten Tagen informieren.

Jüngst hatte der Zoo einen Ausbau des Schimpansenhauses angekündigt.

Der Zoo ist weite regulär geöffnet.