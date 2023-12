Was bedeutet die konjunkturelle Flaute für die Arbeitslosigkeit in Magdeburg? Jetzt liegen Zahlen vor.

Magdeburg - Vor einem Jahr waren in Magdeburg mit 9.872 deutlich weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im November dieses Jahres: Laut Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord waren in der Datenbank der Agentur der Landeshauptstadt 10.774 Betroffene registriert. Damit ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Arbeitslosenquote von 7,9 auf 8,5 Prozent gestiegen. Wenig Veränderung gab es indes im Vergleich zum Vormonat: Im Oktober dieses Jahres lag die Quote ebenfalls bei 8,5 Prozent, und mit einem Anstieg um 38 Arbeitslose hat es binnen Monatsfrist kaum eine Veränderung gegeben.

Womit ist diese Entwicklung zu erklären? „Die schwache Herbstbelebung des Arbeitsmarkts setzt sich auch im November in Folge der konjunkturellen Herausforderungen fort“, sagte Matthias Kaschte, Chef der in Magdeburg ansässigen Arbeitsagentur, zu deren Bezirk neben der Landeshauptstadt auch die Landkreise Börde und Stendal, das Jerichower Land und der Altmarkkreis Salzwedel gehören.

Wer besonders betroffen ist

Mit der konjunkturellen Schwäche geht einher, dass der Zugang neuer gemeldeter Arbeitsstellen, insbesondere mit Arbeitskräftebedarfen für Niedrigqualifizierte und Personen mit anderen Vermittlungshemmnissen, geringer ist als in den zurückliegenden Jahren. Die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen ist demnach im November 2023 im Vergleich zum Oktober 2023 gesunken. Insgesamt meldeten öffentliche und private Unternehmen im zu Ende gegangenen Monat beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters 545 neue Stellen. Das sind 50 weniger als im Oktober.

Welche Bereiche Jobs bieten

Der Stellenbestand ist gegenüber dem Vormonat um 222 gesunken und beträgt 3.081. Im Vorjahr waren im November 3.578 Arbeitsstellen gemeldet. Die meisten unbesetzten Stellenangebote kommen in Magdeburg mit 439 Stellen aus den Berufssegmenten Fertigungstechnische Berufe zum Beispiel als Mechatroniker, mit 379 Stellen aus Bau und Ausbau zum Beispiel als Maurer und mit 350 Stellen im Bereich der Verkehrs- und Logistikberufe zum Beispiel als Berufskraftfahrer.

Mit Blick auf die Probleme für Menschen mit niedriger Qualifikation, eine Arbeit zu finden, sagt Matthias Kaschte. „Dennoch gibt es Möglichkeiten, um die Nähe zum Arbeitsmarkt zu verbessern. So ist Bildung der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit, und Fachkräfte stehen auf dem Arbeitsmarkt finanziell besser da als Helfer“, macht Kaschte deutlich. Damit wirbt der Agenturchef nicht zuletzt dafür, sich in Schule und Ausbildung ins Zeug zu legen, aber auch nach dem Eintritt ins Berufsleben mit der Teilnahme an Weiterbildungsangeboten am Ball zu bleiben oder gegebenenfalls auch später noch eine Berufsausbildung zu absolvieren, selbst wenn die Schulzeit nicht gerade erst abgeschlossen ist.