Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Für die Nutzer der Stadtteilbibliothek Reform in Magdeburg bietet sich am Mittwoch, 18. Oktober, die letzte Gelegenheit, sich in der Zweigstelle mit Literatur für die kommenden Wochen einzudecken. Ab dem 19. Oktober bleibt die Stadtbibliothek bis Anfang Dezember geschlossen.