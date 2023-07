Bücher - was in Magdeburg beim Lesesommer XXL sehr gut ankommt

Magdeburg - Zum 14. Mal findet in diesen Ferien in Sachsen-Anhalt der Lesesommer XXL statt. Rund 50 kommunale öffentliche Bibliotheken sind mit von der Partie - in Magdeburg ist die Stadtbibliothek samt ihren Stadtteilbibliotheken mit dabei. Über die ganzen Ferien sind weitere Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren eingeladen, noch ins sommerliche Lesevergnügen einzusteigen.

Was die Kinder lesen

Deren Sprecher ist Maik Hattenhorst - und er berichtet, dass schon jetzt zu erkennen ist, welche Bücher bei den Ferienkindern besonders gut ankommen: „Zu den aktuellen Trends 2023 zählen insbesondere Bücher von bekannten Youtubern, die für Kinder und Jugendliche eine Rolle spielen, Minecraft-Romane und Bücher über Superhelden.“ Außerdem werden nicht nur bei den seit Jahren beliebten Comic-Romanen vor allem die Fortsetzungen von Reihen nachgefragt. Hier sind „Die Schule der magischen Tiere“, „Gregs Tagebuch“, „Drachenmeister“, „Das kleine böse Buch“ und „Warrior Cats“ zu nennen.

Daneben sind aber auch die besonders beliebten Bücher vergangener Sommeraktionen gefragt. Beliebt wie in jedem Jahr sind nämlich weiterhin fantastische Geschichten um Feen und Einhörner, Abenteuer mit Pferden und Kinderbuch-Klassiker, berichtet Maik Hattenhorst.

Was die Jugendlichen lesen

Für Jugendliche sind Mangas spannend, die wir ebenfalls in großer Zahl anbieten können. Das Spektrum reicht hier von „Atelier of witch hat“ bis „Yo-Kai Watch“.

Die Anzahl der bislang gelesenen Bücher lässt sich nicht genau ermitteln, da noch Bücher im Umlauf sind und auch Bücher aus dem übrigen Bestand im Rahmen der Kampagne ausgeliehen werden. Allerdings sind bereits 300 ausgefüllte Fragebögen als Nachweise zurückgekommen, dass ein Buch gelesen wurde.

Wie die der Lesesommer XXL ankommt

Nur: Kommt das Lesen überhaupt noch gut an - gerade beim Blick auf die Vielfalt an Angeboten über das Internet? Maik Hattenhorst nennt Zahlen, die Anlass zur Freude bei den Liebhabern des gedruckten Worts sein dürften: Kurz nach Beginn der Sommerferien haben sich bereits mehr als 1200 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren zum Lesesommer XXL in den Einrichtungen der Stadtbibliothek Magdeburg angemeldet. Zu den Einrichtungen gehören neben der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 die Stadtteilbibliotheken Reform in der Kosmos-Promenade 6, Sudenburg in der Halberstädter Straße 55 sowie Florapark mit Sitz im gleichnamigen Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37.

„Die Tausendermarke haben wir bereits mit Blick auf diejenigen überschritten, die nach der Anmeldung auch wenigstens ein Buch im Rahmen der Kampagne entliehen haben“, erläutert Maik Hattenhorst die aktuellen Zahlen. Bei diesen aktiven Kindern und Jugendlichen, die am Lesesommer XXL teilnehmen, handelte es sich zum Ende der vergangenen Woche um 1030.

Wie es im Vorjahr aussah

Im Vergleich hatten wir im zurückliegenden Jahr erst nach etwa vierwöchiger Kampagne mehr als 1000 aktive Kinder und Jugendliche. „Die in diesem Jahr sich merklich früher abzeichnende große Beteiligung stimmt uns optimistisch“, so der Sprecher der Magdeburger Stadtbibliothek. Er macht deutlich, gerade jene jungen Menschen zu erreichen, die nicht bereits zu den regelmäßigen Bibliotheksbesuchern gehören: „Wir möchten insbesondere Kinder und Jugendliche einladen, die uns bislang noch nicht kennen.“

Nach Sichtung der letzten Bewertungskarten zu den einzelnen Büchern, die die Nachwuchsleser in den Einrichtungen der Bibliothek ausgefüllt einreichen und auch in einem kleinen Gespräch erläutern mussten, fiel übrigens auch im vergangenen Jahr die Bilanz positiv aus: Fast 1200 Zertifikate konnten im Herbst 2022 vergeben werden. Das seien rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr - eine Steigerung, die auch dem aktuellen Trend entspricht. Mehr als 1500 junge Magdeburger hatten im vergangenen Jahre alles in allem mehr als 4600 Bücher gelesen - die Spitzenreiterin sogar 56.

Was der Trend des Vorjahres war

Wie in den Vorjahren hatten im vergangenen Jahre erneut eher Mädchen als Jungen gelesen. Mit Blick auf das Alter seien es damals vor allem die Neun- bis Zwölfjährigen gewesen, die das Gros der Lesefans ausmachten. Ob sich diese Aspekte auch in diesem Jahr bestätigen, zeigt sich erst Mitte August.

Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren, sind eingeladen, am Lesesommer XXL teilzunehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 16. August. Einzusteigen ist weiterhin möglich. Wichtig ist nur, dass im Laufe der Aktion mehrere Bücher gelesen werden.

Was die Magdeburger Stadtbibliothek im Angebot hat

Mehr als 1000 brandneue Kinder- und Jugendbücher stehen in den Einrichtungen der Stadtbibliothek für euch bereit. Wer wenigstens zwei Bücher nachweislich gelesen und bewertet hat – die Bewertung ist auch online möglich – hat, erhält ein Zertifikat, welches nach den Sommerferien in der jeweiligen Schule vorgelegt werden kann. Bei einer erfolgreichen Teilnahme an dem Lesesommer XXL der Bibliotheken in Sachsen-Anhalt erhalten die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an einer Reihe von Schulen entweder eine gute Note im Deutschunterricht oder einen positiven Eintrag auf dem nächsten Zeugnis.

Das Lesesommer XXL Gewinnspiel flankiert die Aktionswochen. Es geht um die Frage, wo das Mammut von Pfännerhall gefunden wurde. Teilnahmekarten zum Ausfüllen liegen in den Bibliotheken bereit.

Was zum Abschluss geboten wird

Die große Lesesommer XXL-Abschlussfeier findet in diesem Jahr voraussichtlich am Sonnabend, dem 16. September, in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109.

Das Landesverwaltungsamt ist zuständig für die öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt und organisiert gemeinsam mit den teilnehmenden Bibliotheken den Lesesommer XXL. 2010 startete das Projekt in unserem Bundesland mit 600 Kindern und 26 teilnehmenden Bibliotheken.