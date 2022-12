Magdeburger Bildungs-Brandbrief zur Misere an Schulen im Postkasten

Blick in einen Klassenraum in Magdeburg. Da Unterricht ausfällt, bleiben hier wie in anderen Teilen Sachsen-Anhalts die Unterrichtsmaterialien unbenutzt.

Magdeburg - An Magdeburger Schulen herrscht Lehrer-Notstand: Viele Stellen sind nicht besetzt und Unterrichtsausfall gehört zur Tagesordnung. Die Magdeburger Stadtpolitik hatte deshalb unter anderem mit Spitzen aus Wirtschaft und Wissenschaft dazu einen Brandbrief an die Landespolitik verfasst, jetzt zu handeln. Die Volksstimme hatte dazu berichtet, und auch im Landtag war die in ganz Sachsen-Anhalt prekäre Lage des Bildungswesens diskutiert worden. Nun informierte Magdeburgs Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz, die den Brief mit unterzeichnet hatte, über den Stand der Dinge.