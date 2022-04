Magdeburger des Jahres 2021: Marina und Sigfried Gräf

Marina und Sigfried Gräf engagieren sich vielfältig ehrenamtlich in Magdeburg-Olvenstedt. Dafür wurden sie zu den 9. Siegern beim Magdeburger des Jahres 2021 gewählt.

Magdeburg - Neunte Sieger bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres 2021 wurden Marina und Sigfried Gräf für ihr Engagement in ihrer Nachbarschaft im Olvensteder Kiez. Die Laudatio wurde auf der Gala am 11. Januar im Opernhaus per Video gehalten.