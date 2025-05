Ein Sachsendorfer sammelt Haushaltsgeräte von früher und entdeckt ein altes Handwerk für sich, Altenburg will seinen 1070. groß, aber mit kleinen Mitteln feiern, in Hohenerxleben bekommt die Feuerwehr ein Auto zum 140. Geburtstag: Im Ticker von Dienstag, 20. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.39 Uhr: Infos zur neuen Brücke: Vertreter des Salzlandkreises und der von ihm zur Planung beauftragten Ingenieurgemeinschaft Gnade aus Magdeburg kommen nach Groß Rosenburg und werden interessierte Einwohner zum Stand des geplanten Brückenbauprojekts informieren.

Die Informationsveranstaltung, vor allem der unmittelbar involvierten Barbyer Ortsteile Werkleitz/Tornitz und Groß Rosenburg, findet am Dienstag, 27. Mai, ab 17 Uhr im Feuerwehrdepot der Freiwilligen Feuerwehr Groß Rosenburg am Georgsplatz statt.

Alle Anwohner sind zur Vorstellung der Entwurfsplanung für die Radfahrer- und Fußgängerbrücke und mit genauerem Blick auf die Klimaschutzwirkung eingeladen.

Dresdner Tanzkollektiv in Schackstedt

6.58 Uhr: Tanz in die vierte Dimension: Im Rahmen des Schackstedter Kirchensommers in der örtlichen Kilianskirche entführt das spontan gebildete Dresdner Tanzkollektiv „dimensionslos“ Besucher am Freitag, 23. Mai, ab 18 Uhr mit einer Choreografie von Klara Bestehorn in die mathematisch-zwischenmenschliche Welt der Dimensionen.

Wie können Bewegungen in verschiedenen Dimensionen stattfinden? Was passiert zum Beispiel, wenn ein dreidimensionales Wesen, ein Mensch, auf ein zweidimensionales, ein Bild, trifft? Von der nullten bis zur vierten Dimension werden immer wieder neue Fragen aufgeworfen.

Die Performance klingt mit gemütlichem Zusammensein im Kirchgarten mit Snacks und Getränken aus, heißt es in einer Ankündigung.

Ein Pfannenflicker aus Sachsendorf

6.27 Uhr: Vom Flickwerk zum Kulturgut: Reinhard Höfflin sammelte alte Haushaltsgeräte. Dazu zählen auch Eimer, die einen Aufdruck haben.

Reinhard Höfflin sammelt alte Hausgeräte. Dazu gehören auch emaillierte Eimer, die allesamt mit einem Aufdruck verziert sind. Einige von ihnen stammen aus DDR-Zeiten. (Foto: Thomas Linßner)

Der Sachsendorfer erinnert an eine alte Handwerkstechnik, den Pfannenflicker. Wie er diese am Leben erhält, erzählen wir Ihnen hier.

Altenburg feiert groß mit kleinen Mitteln

6.11 Uhr: Trotz knapper Mittel bereitet sich die Nienburger Ortschaft Altenburg mit viel Engagement und Gemeinschaftsgeist auf sein 1070-jähriges Jubiläum vor.

Altenburgs Ortsbürgermeister Frank Effenberger (links) und Heimatfreund Adolf Donath schauen sich alte Fotografien ihres Heimatortes an. (Foto: Nadja Bergling)

Wie genau das Dorf mit Herz trotzdem groß feiern will, verraten wir Ihnen hier.

Ein Autoschlüssel zum Feuerwehr-Geburtstag

5.52 Uhr: Ein neues Auto für die Feuerwehr: So feiert die Feuerwehr in Hohenerxleben ihren 140. Geburtstag.

Bürgermeister René Zok übergibt Schlüssel und Auto an die stellvertretende Jugendwartin der Stadt Staßfurt Yvonne Rötlich. (Foto: Volker Müller)

Zahlreiche Redner würdigen darüber hinaus die Einsatzbereitschaft und das Engagement der Retter. Momentan gibt es 19 aktive Mitglieder.