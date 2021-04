Magdeburger Designerin Carolin Goldmann schneidert für „GZSZ“-Promis

Magdeburg. Die Magdeburgerin Carolin Goldmann ist vor allem durch Micaela Schäfer bekannt. Für sie durfte die Schneiderin schon zahlreiche Outfits designen. Seit zehn Jahren schon trägt das Erotikmodel Kollektionen des Labels „Lady Caro Lynn“. Doch Micaela Schäfer ist nicht die einzige Prominente, die Goldmann schon einkleiden durfte.

Momentan arbeitet die Designerin an einer Robe für die Schauspielerin Ulrike Frank, die in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle der Katrin Flemming spielt. Den Auftrag bekam sie, da sie Anfang 2021 ein Kleid für eine andere „GZSZ“-Schauspielerin entworfen hat. Olivia Marei, die in der Serie Antonia Ahrens spielt, fand die Arbeiten Goldmanns so gut, dass sie selbst ein Outfit von ihr tragen wollte, sagt Goldmann. Die Schauspielerin hat von ihrem neuen Kleid Fotos online gestellt, die dann auch ihre Kollegin Ulrike Frank gesehen hat. Kurzerhand war der Kontakt hergestellt und die Designerin fertigte die ersten Entwürfe an.

Der Stoff sei auch schon bestellt und sie wartet nun darauf, dass er ankommt, damit sie loslegen kann. Zuvor hatte Goldmann ihrer Kundin ein Probekleid aus Baumwolle zugeschickt. Anhand von Fotos konnte die Magdeburgerin sehen, an welchen Stellen das Kleid angepasst werden muss. Bis zum 8. Mai muss das Outfit fertig sein. Dann steht nämlich ein Fotoshooting an, sagt Goldmann. Bei der Maßanfertigung handelt es sich um ein grün/petrolfarbenes Abendkleid mit Schleppe, verrät sie.

Annabel Anderson steht als Model vor der Kamera

Aber auf ihrer To-do-Liste stehen noch weitere Kreationen - zum Beispiel für Annabel Anderson. Sie steht nicht nur öfters als Model in den Roben der Magdeburgerin vor der Kamera, sondern war im vergangenen Jahr auch bei der Sendung „Beauty & The Nerd“ zu sehen. Da bei ihr noch einige Fernsehproduktionen anstehen, schneidert Goldmann ihr die Outfits dafür, sagt sie.

Obwohl sie an einigen Aufträgen arbeitet, habe sie weniger angenommen als üblich. Vor allem, weil sie sich noch bis Anfang August in Elternzeit befindet. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, auch noch Einschulungsoutfits zu schneidern. „Ob etwas mit Star Wars oder Ballerina, da ist alles dabei.“

Und bald könnten ihre Designs auch in einer Berliner Boutique zu kaufen sein. Sie sei mit mehreren Geschäften im Gespräch, aber durch Corona verzögere sich alles. Sie rechnet damit, dass es im nächsten Jahr richtig losgehen könnte.

Um Micaela Schäfer hingegen ist es momentan recht ruhig. Allerdings hat Goldmann in ihrem Atelier zuhause immer ein extra Fach mit Stoffen für sie, die natürlich etwas durchsichtiger sind als andere.