Der beleuchtete Dom in Magdeburg.

Magdeburg - Nachts durch den Magdeburger Dom streifen und Geschichten um die Geschichte der altehrwürdigen Kathedrale lauschen – das ist ein besonderes Erlebnis. Und es wird saisonal nur zu bestimmten Zeiten angeboten. Jetzt ist es wieder so weit.

Von Oktober 2023 bis April 2024 begleitet Domführer Rolf Schrader gemeinsam mit Thorsten Keßler Besucher zu später Stunde durch das Magdeburger Wahrzeichen. Immer freitags alle zwei Wochen wird das Erlebnis angeboten. Die nächste Gelegenheit bietet sich für Interessierte an diesem Freitag, 20. Oktober 2023. Die weiteren Termine im Jahr 2023 sind am 3. und 17. November sowie am 1., 15. und 29. Dezember. Beginn ist stets um 22 Uhr, Einlass ist bereits ab 21.45 Uhr.

Die Tour kostet 8 Euro pro Person. Karten gibt es am Kartentisch zu den Öffnungszeiten des Doms (10 bis 17 Uhr im Oktober, ab November 10 bis 16 Uhr) sowie an der Abendkasse zu den Nachtführungsterminen.

Neben den Führungsterminen gibt es auch für Gruppen ab 20 Personen die Möglichkeit außerhalb der Termine eine nächtliche Führung zu buchen. Das ist über das Dombüro unter der Telefonnummer 0391/541 04 36 möglich.

Eine Nachtführung dauert etwa 70 Minuten, zu all den Geschichten und Informationen wird zwischendrin auch Musik geboten. Seit November 2006 führt Rolf Schrader Besucher zu später Stunde durch den Dom, der auf unterhaltsame Weise viel Wissenswertes über Orgel, Kaisergrab, Edithas Grabmal, den besonderen Taufstein und vieles mehr zu berichten weiß. Teilnehmer werden gebeten, wenn möglich eine Taschenlampe mitzubringen und auf warme Kleidung zu achten.