Magdeburger Eigenheimgebiet am Kümmelsberg wird dicht bebaut

Die Wohnbebauung westlich am Kümmelsberg in Magdeburg dehnt sich weiter aus. Ein neuer Abschnitt wird geplant, der nicht nur Einfamilienhäuser umfassen soll.

Magdeburg - Die angestrebte neue Wohnsiedlung, die mit dem B-Plan (Nr. 368-1c) „Kümmelsberg Westseite“ Teilbereich C auf den Weg gebracht werden soll, befindet sich auf der Westseite von der Straße Kümmelsberg. Sie erstreckt sich zwischen der Zugangsstraße zum Rewe-Markt (Norden) und der Einfamilienhaussiedlung (Süden), die in den vergangenen Jahren bereits im Baugebiet „Kümmelsberg-West“ entstanden ist. Der Stadtrat hatte grünes Licht zur Aufstellung des Bebauungsplans für den Teilbereich C gegeben. Der Vorentwurf, der nun im Stadtplanungsamt vorgestellt wurde, sieht einige Unterschiede zur bisherigen Wohnbebauung vor. Eine Übersicht ...