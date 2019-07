In großen Ziffern wird am Pegel der Magdeburer Strombrücke wieder der Niedrigwasser-Rekord von 46 Zentimetern angezeigt. Foto: Uli Lücke

Vor einem Jahr fiel die Elbe bei Magdeburg auf ein Rekordtief von 46 Zentimetern. Jetzt ist es erneut so weit - und es könnte noch wenige...

Magdeburg l Der Pegel an der Strombrücke hat mit 46 Zentimetern den im vergangenen August erreichten Niedrigwasserrekord wieder erreicht. Seit Wochen ist die Schifffahrt auf dem Elbestrom im Wesentlichen zum Erliegen gekommen. Nur noch einige Sportboote und Partyflöße kommen mit der Situation im Fluss zurecht.

Weiße Flotte muss umdisponieren

Während die Magdeburger Häfen im Norden der Stadt dank der Niedrigwasserschleuse weiter arbeiten können, sind die Anleger am Petriförder für die Weiße Flotte nicht mehr nutzbar. Daher bietet das Unternehmen weiterhin seine Fahrten vom oberen Vorhafen am Schiffshebewerk an.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen im Einzugsgebiet der Elbe geregnet hat – bis das Wasser in Magdeburg ankommt, können Tage vergehen. Und daher ist es möglich, dass dieser Tage ein neuer Niedrigwasserrekord aufgestellt wird. Das Elektronische Wasserstraßen-Informationssystem Elwis der Wasserstraßenverwaltung des Bundes prognostizierte gestern für den heutigen Mittwoch jedenfalls bereits einen Pegelstand von 45 Zentimetern. Und dabei ist durchaus ein neuer Rekord möglich, da dieser Wasserstand laut Vorhersage mehrere Stunden anhalten wird. Auch für den Donnerstag ist dieser Wert angesagt, wobei hier zeitweise auch schon die 44 Zentimeter erreicht werden könnten. Bei der Abschätzung – die ähnlich wie bei einer Wettervorhersage mit Blick auf einen langen Zeitraum weniger genau ist – sind sogar noch tiefere Werte denkbar. Am gestrigen Dienstag war für die zweite Tageshälfte des Freitags sogar ein Pegelstand an der Strombrücke von nur noch 43 Zentimetern angesagt. Laut Abschätzung dürften ab dem Wochenende die Wasserstände in der Elbe wieder steigen und auch wieder die 50-Zentimeter-Marke erreichen.

Von Normalität kann in der Elbe aber auch dann längst noch keine Rede sein. Für den Zeitraum von 2006 bis 2015 wird für den Pegel an der Strombrücke ein mittlerer Wasserstand von 1,89 Metern angegeben. Der höchste je gemessene Pegelstand wurde an dieser Stelle vor gerade einmal sechs Jahren beim Junihochwasser 2013 erreicht: Am 9. Juni jenes Jahres wurden hier 7,47 Meter gemessen.