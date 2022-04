Magdeburger erforscht nützliche Seite des Abwassers

Wissenschaft kompakt und kurzweilig aufbereiten – das ist das Konzept des Podcast-Formats „Science Talk“. In der aktuellen Folge erklärt Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wiese von der Hochschule Magdeburg-Stendal, warum in Abwasser jede Menge Chancen stecken.

Magdeburg - Schmutz, Arzneimittelrückstände, Mikroplastik – was sich in unserem Abwasser sammelt, ist nicht sehr appetitlich. Dass darin aber auch nützliche Nährstoffe enthalten sind, man aus Abwasser wertvolle Stoffe und sogar Energie gewinnen kann, weiß Prof. Dr.-Ing. Jürgen Wiese von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Was den Professor für Siedlungswasserwirtschaft am Thema Abwasser fasziniert, erklärt er in einem aktuellen Podcast.