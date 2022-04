Magdeburger Farben und die MVB: Es bleibt dabei – roter Streifen vorbei

Eine Tatra-Bahn fährt durch die Olvenstedter Straße in Magdeburg. Auch bei ihrer Neulackierung war schon auf den roten Streifen verzichtet worden.

Magdeburg - Im Herbst hat die Magdeburger Volksstimme darüber berichtet, dass die Magdeburger Verkehrsbetriebe ihren seit mehreren Jahren gepflegten roten Strich im Design aufgegeben haben. Seitdem werden Fahrzeuge in Grün und Weiß gestaltet. Ob das denn tatsächlich so ist, wollte die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz per Anfrage von der Stadtverwaltung erfahren. Immerhin befindet sich das Verkehrsunternehmen im Eigentum der Kommune.