Magdeburger feiern 50 Jahre Schulabschluss

Ehemalige Schüler der POS Karl-Liebknecht-Schule feierten ihr 50-jähriges Jubiläum in Magdeburg und ließen in geselliger Runde alte Zeiten wieder aufleben.

1972 machten sie gemeinsam in der ehemaligen POS Karl-Liebknecht-Schule in Magdeburg-Stadtfeld ihren Abschluss.

Magdeburg - 50 Jahre ist es her, dass sie gemeinsam in der ehemaligen POS Karl-Liebknecht-Schule, heute Grundschule Annastraße, die Schulbank drückten. In geselliger Runde kamen sie am Donnerstag, 19. Mai 2022, in Magdeburg zusammen und ließen die alten Zeiten wieder aufleben. Insgesamt 16 ehemalige Schüler der Abschlussklasse 10a von 1972 sorgten im Restaurant Daniel’s Elbwerk für buntes Treiben.