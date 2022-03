Magdeburger feiern in den Glacis-Anlagen Open-Air-Party mit Live-Musik

Mit Kreativität und Vertrauen in den Wetterbericht haben Magdeburger Kollektive das 1. „Glacis Open Air“ veranstaltet. Ein Besuch zwischen Seifenblasen und wummernden Bässen.

Magdeburg - Der Mut hat sich ausgezahlt. Angesichts der Wettervorhersage stand die Veranstaltung in den Glacis-Anlagen auf der Kippe. Und der Dauerregen am Freitag stärkte die Hoffnung nicht gerade. Doch pünktlich am Sonnabendnachmittag, 28. August 2021, schien die Sonne über dem 1. „Glacis Open Air“.