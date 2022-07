Magdeburger feiern Open-Air-Festival im Stadtfelder Glacis

Zum zweiten Mal wird in den Glacis-Anlagen in Magdeburg-Stadtfeld ein Open-Air-Festival gefeiert. Das ist für die Veranstaltung geplant.

Magdeburg - Was 2015 als kleiner Open-Air-Ableger der erfolgreichen Wohnzimmerkonzerte begonnen hatte, ist heute ein veritables Ein-Tages-Festival geworden. Zum zweiten Mal werden am 23. Juli 2022 die Glacis-Wiese am Adelheidring, das Ravelin 2 und die angrenzenden Grünflächen sowie das M-Trails-Gelände von zehn Kulturkollektiven in Beschlag genommen. Nach fast einem Jahr der Planung findet das Glacis-Open-Air ab 14 Uhr statt.